Terremoto Calcioscommesse UFFICIALE | 9 anni di squalifica

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 13 luglio 2024) Scommesse, mano pesante della Procura della Figc che vuole andare fino in fondo. In totale sono stati chiesti oltre 9diLa procura federale vuole andare in fondo. E ha proposto delle pene pesantissime per dei giocatori che sono accusati di. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, dopo la prima udienza che si è svolta presso il Tribunale Federale nazionale, sono arrivate delle richieste di pena altissime. La sede della Figc a Roma (Lapresse) – Ilveggente.itSiamo ancora nella prima fase del processo, visto che il prossimo 29 luglio verrà sentito, inoltre, un amico dei calciatori che sembrano coinvolti e che non era tesserato. Quindi serve del tempo, ma dopo la prima udienza la mano è stata davvero pesantissima e potrebbe mettere la parola fine anche alla carriera di qualcuno.