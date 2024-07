Strage di Tavolicci Un luglio di memoria

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Proseguono le iniziative su "Alto Savio 1944-80 anni fa, Undi sangue e di terrore, 2024: Undi, camminate, momenti conviviale, spettacoli teatrale". Una coinvolgente iniziativa promossa dall’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea Forlì-Cesena, in collaborazione con Comuni e vari altri enti pubblici e associazioni. In particolare, oggi, alle 8, ad Alfero, in collaborazione con le Curie di Cesena-Sarsina e di Sansepolcro e Agesci di Cesena, dopo il ritrovo al "Parco 11 Settembre", ci sarà il saluto ai partecipanti del sindaco di Verghereto, Enrico Salvi, e di Claudio Locatelli vicepresidente Alto Savio, cui seguirà la partenza della "Camminata" per la località di Donicilio, guidata da Fumaiolo Sentieri.