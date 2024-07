Smackdown 12 07 2024 Jacob Fatu è l’eroe di cui avevamo bisogno

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di sabato 13 luglio 2024) Ciao Bro di Zona Wrestling, prima puntata di Sd post ppv, inizia la costruzione per lo show più importante dell’estate. Promo: Ad aprire la puntata è la vincitrice della valigetta femminile, Tiffany ci fa notare che è la più giovane ms. MITB di sempre, tira una frecciatina a Trish Stratus e poi sposta il mirino su qualsiasi campionessa in WWE: Roxanne, Liv e Bailey, proprio quest’ultima si presenta sul ring raccontandole che anche lei ha vinto la valigetta nel 2019, prima ancora che Tiffany sapesse cosa fosse la WWE. La veterana come ultimo consiglio intima alla Stratton di non incassare su di lei, altrimenti entrerà nella storia come la prima a fallire l’incasso della valigetta femminile. Arriva anche Nia Jax che ricorda alla campionessa che dovrebbe preoccuparsi di lei, la sua avversaria di Summerslam.