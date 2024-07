Si schianta contro il casello di Gallarate e la sua auto prende fuoco | morto il conducente intrappolato tra le fiamme

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 luglio 2024) Gravissimo incidente sabato mattina intorno alle 8 aldi, in direzione Milano. Un uomo èdopo essere rimastonella suaindopo essersitouno cordoli di imbocco delstradale. Nessun altro veicolo sarebbe rimasto coinvolto. Secondo una prima ricostruzione, ilha perso illlo dell’impattandouna delle isole di cemento che separano i caselli, nella penultima corsia dedicata al Telepass. Alcuni testimoni avrebbero detto che il rogo si è sviluppano appena dopo l’impatto: lehanno avvolto l’abitacolo in pochi minuti. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza e i vigili del. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul posto.