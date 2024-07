Scontro tra una Golf e un Fiorino due persone ferite

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 13 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIn serata un incidente stradale si è verificato in contrada Pastene, frazione di Sant’Angelo a Cupolo. Una Volkswagene un furgone Fiatsi sono scontrati lungo la stretta via principale della contrada, causando il ferimento di due. Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento locale e i carabinieri per prestare i primi soccorsi e gestire la situazione. Entrambi i conducenti hanno riportatoe sono stati trasportati in ospedale. I carabinieri, giunti prontamente sul posto, hanno avviato le indagini per determinare le esatte dinamiche dell’incidente. L'articolotra unae un, dueproviene da Anteprima24.