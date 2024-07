Prosegue l’asse di mercato tra Torino e Napoli | Manna prepara la cessione per due azzurri!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 13 luglio 2024) In casaè tempo di rivoluzionare la rosa. Il club azzurro potrebbe cedere due calciatori in vista della prossima stagione. Sono giorni importanti in casa. Nel cuore di Dimaro, la squadra sta lavorando in vista della nuova stagione e lo sta facendo sotto gli ordini di Antonio Conte. Quest’ultimo, nella veste di neo allenatore azzurro ha le idee molto chiare. Infatti, l’avvento dell’ex Juventus in Campania è un segnale molto chiaro, il quale non va di certo trascurato. Infatti, le ambizioni della società son chiare e proprio per questo si sta cercando di intervenire sul. Negli ultimissimi minuti, è infatti arrivata una news importante che rappresenta l’ingaggio ufficiale di Alessandro Buongiorno. Ilverserà nelle casse delben 35 milioni di euro più bonus, mettendo a segno così un investimento molto importante per Antonio Conte e non solo.