Premiati i 69 supermaturi da cento

(Di sabato 13 luglio 2024) Premiazione ieri mattina a Faenza, nella sala conferenze della Bcc, con protagonisti i 69degli istituti del Distretto della città manfreda e di Riolo Terme, ovvero gli studenti che hanno conseguito il massimo dei voti all’esame di maturità. Con l’appuntamento l’Ufficio Scolastico di Ravenna, unitamente alla Banca di Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese e le associazioni di categoria del territorio, intende come ogni anno sottolineare l’impegno e il massimo risultato conseguito (100/centesimi e 100/100 con lode) dagli studenti della nostra provincia nell’esame di Stato. Quella di ieri è stata una mattinata densa di sorrisi ed emozioni, alla presenza di genitori, amici e parenti. A esseresono stati 69 studenti: 34 (di cui 8 con lode) del liceo Torricelli-Ballardini, 17 (di cui due con lode) dell’istituto tecnico commerciale e per geometri ‘Oriani’, 6 (di cui una lode) dell’istituto professionale ‘Persolino Strocchi’, 6 (di cui 3 con lode) dell’Ipssar – Istituto Alberghiero Statale Riolo Terme, 4 (di cui 2 con lode) dell’Itip (Istituto d’istruzione superiore tecnica industriale professionale) ‘Bucci’ e due dell’istituto professionale per odontotecnici ‘Ugo Foscolo’.