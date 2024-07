Non solo Taylor Swift il fenomeno del secondary ticket | un affare da 25 milioni l’anno

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 luglio 2024) C’è chi dorme in tenda nei pressi di San Siro da 4 giorni, e chi è pronto a qualunque sacrificio economico per vedere la propria beniamina. Molti arrivano da ogni angolo d’Italia, per godersi lo spettacolo di, una cantautrice in grado di incidere persino sul Pil americano. Anche in Italia, le due date previste a San Siro sabato e domenica, stando a European Cities Marketing, genereranno non meno di 42di euro per l’economia locale, fra taxi, ristoranti, bar e strutture ricettive, oltre alla rivendite di gadget e cibo nei chioschi antistanti lo stadio. Ma c’è un indotto che certe statistiche non considerano, frutto di attività illecita o, meglio, della illecita deviazione di un’attività di per sé non vietata: la rivendita dei biglietti.