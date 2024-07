Napoli tra le favorite per lo scudetto Conte non ci sta | la risposta sorprende tutti VIDEO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 13 luglio 2024) In casac’è una nuova stagione da preparare, per cui vanno fatti i conti con le indiscrezioni e i primi sondaggi: ma ladispiazza tifosi e giornalisti. L’arrivo di Antonioalè stato salutato dai tifosi partenopei come il passaggio definitivo per lasciare alle spalle quanto di negativo fosse successo, per sognare di nuovo in grande. Ed il tecnico salentino, conscio di ciò, ha portato sin da subito in ritiro una nuova atmosfera. Tuttavia, è necessario mantenere la calma ed essere realistici. Nonostante i sondaggi vedano già i Partenopei schizzare in cima alla classifica di Serie A – dove, d’altronde, ormai da anni si era abituata a stare – il nuovo allenatore intima la calma.favorita?resta con i piedi per terra “41 punti di distacco dall’Inter, 22 punti dal Milan, 18 punti dalla Juventus, 16 dall’Atalanta e 15 dalla zona Champions”.