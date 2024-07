Lautaro Martinez e la finale di Copa America | titolarità al ribasso!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 13 luglio 2024)è arrivato all’ultimo atto dellainsieme alla sua Argentina. Domenica notte la finalissima contro la Colombia. SCALPITA – Ladiche si disputerà a Miami vedrà di fronte l’Argentina campione in carica e la Colombia. Il CT Scaloni, che nelle prossime ore parlerà in conferenza stampa, sta ultimando le ultime prove di formazione., bomber dell’Inter e capocannoniere del torneo con quattro reti messe a referto, è a rischio panchina. Anzi, come riferisce Tyc Sports, il Toro ad oggi è fuori dai titolari con Julian Alvarez pronto a partire al fianco di Leo Messi e Angel Di Maria., elogiato nelle scorse ore anche da Martin Palermo, scalpita e proverà fino all’ultimo a convincere il suo CT a farlo giocare dal primo minuto.