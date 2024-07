La difficile sfida digitale degli anziani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Bologna, 12 luglio 2024 – Non ricordo il nome, ma plaudo a uno dei pochi esponenti politici che, in merito all'estensione sempre più frequente della digitalizzazione informatica, si è espresso perché vengano conservate le attività allo sportello a favoreutenti che non hanno dimestichezza con la tecnologia o che non possono permettersela Sono basito di fronte alla poca sensibilità, con la quale tante aziende private e pubbliche tendono a ridurre la presenza umana, sostituendola con soluzioni online o innovative app da scaricare sul cellulare. Verrà l'intelligenza artificiale ma con me se la dovrà sudare. Piero Cetanico Risponde Beppe Boni Il rapido invecchiamento della popolazione conseguenza del drastico calo di natalità e il crescente utilizzo dei mezzi tecnologici digitali ed informatici sono una delle grandi sfide della società moderna che non è ancora del tutto messa a fuoco.