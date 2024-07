La dea bendata al bar Claridge Gratta e vince cinquantamila euro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Quasi non ci credeva l’affezionata cliente del barquando ha aperto il suoe vinci, appena acquistato con 5appena e risultatonte per la bella cifra di 50 mila. Colpo grosso ieri mattina al bar di via XXV Aprile, Tiberio, il titolare del locale, parla di una bella sorpresa, per una donna cui vogliono tutti bene e per la quale quella cifra sarà una vera boccata di ossigeno: "Non è la prima volta che da noi ci sono vincite importanti, racconta Tiberio, due anni fa sono stati vinti 10 mila, poi cinque mila, stavolta è stato davvero un colpo grosso, 50 milasono una bella vincita. E siamo felici che siano andati nella casa giusta, ad una persona che è una nostra cliente fedele".