Ironizzate pure su Biden cari giovani Ma ricordatevi che invecchierete pure voi

(Di sabato 13 luglio 2024) Suscita un certo stupore che negli Stati Uniti, cioè in un paese fittamente popolato da persone di età avanzata o avanzatissima – come del resto oggi tutti i paesi occidentali – non ci sia stato alcun movimento di anziani – per dire: di anziani giornalisti, di anziani politici, di anziani intellettuali, di anziani autorevoli insomma – che abbia detto una parola a difesa di. Premetto che si può benissimo essere critici versocome persona, e ancora di più verso di lui come presidente, ma trovo esagerata e maligna questa pesante propaganda insinuante e diffamatoria sulla condizione delle sue facoltà mentali, cioè su quelle che possono essere considerate delle quasi ovvie conseguenze della sua età. Certo, dei problemi ci sono.