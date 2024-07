I cinghiali continuano a devastare l' Italia | scatta la protesta degli agricoltori

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 13 luglio 2024) Onnivori e prolifici, icausano problemi che possono essere divisi in 5 diversi ambiti: agricolo, stradale, sanitario, biodiversità e sociale. Per i primi tre ambiti, i danni sono abbastanza quantificabili, a seguito delle denunce registrate. In questi mesi migliaia disono scesi in piazza in tuttaperre contro l'invasione dei, chiedendo alle regioni un intervento immediato, per ridurre la popolazione di ungulati che devastano le colture e causano incidenti stradali. Le mobilitazioni, organizzate da Coldiretti, puntano a far applicare le misure previste dal decreto interministeriale varato lo scorso anno. Le ragioni dellaSecondo Coldiretti, la popolazione diinha raggiunto numeri allarmanti: 2,3 milioni di esemplari che devastano coltivazioni e rappresentano una minaccia per la sicurezza stradale.