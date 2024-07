Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di sabato 13 luglio 2024) Nel cuore dell’Emilia, tra le dolci colline romagnole e i borghi medievali, si cela un tesoro gastronomico che affonda le sue radici nella notte dei tempi: ildi. Questo prelibato prodotto caseario, dal sapore intenso e inconfondibile, rappresenta non solo una delle eccellenze del territorio, ma anche un affascinante capitolostoria enogastronomica italiana. La tradizione deldirisale al Medioevo, quando gli abitantizona iniziarono a sfruttare le naturali cavità tufacee presenti nel sottosuolo per conservare i propri alimenti. In un’epoca priva di moderni sistemi di refrigerazione, queste “fosse” offrivano condizioni ideali per la stagionatura dei formaggi, proteggendoli dalle razzie dei soldati e garantendo una lunga conservazione.