Esposito bis di cessioni | entrambi i fratelli lasciano l’Inter – TS

(Di sabato 13 luglio 2024) Sia Francesco Pio sia Sebastianosono tornati al, ma non fanno parte dei giocatori presenti al raduno perché andranno via. Tuttosport dà le destinazioni pere le formule. IN USCITA – Futuro lontano ancora dalper i due, Sebastiano e Francesco Pio. Come l’anno scorso, i due centravanti saranno ceduti in prestito per giocare e crescere ulteriormente. Nella passata stagione, hanno trovato spazioin Liguria, con Sebastiano alla Sampdoria di Andrea Pirlo, insieme peraltro a Filip Stankovic, e Francesco Pio allo Spezia. Due annate sicuramente differenti, col primo che ha giocato anche i playoff per salire in Serie A, mentre il più giovane del 2005 ha raggiunto la matematica salvezza solamente all’ultima giornata.