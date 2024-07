Dove guardare la finale di Euro 2024?

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 13 luglio 2024)-07-12 23:55:24 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Come da tradizione nel Regno Unito, entrambe le principali emittenti televisive in chiaro trasmetteranno in diretta la finale di Euro 2024. Inghilterra e Spagna si sfideranno domenica a Berlino, con i Three Lions che cercheranno di vincere il loro primo torneo importante dal 1966. Questo fine settimana quasi tutti gli occhi della nazione saranno puntati sugli schermi, ma il pubblico sarà diviso tra entrambi i canali. Per la finale di Euro 2020 di tre anni fa, 31 milioni di persone si sintonizzarono, con la BBC che raccolse 25 milioni di spettatori rispetto ai soli 5,9 milioni di ITV. È stato l'evento televisivo più seguito dai tempi del funerale della principessa Diana e lo spettacolo di quest'estate potrebbe eclissarlo ancora una volta.