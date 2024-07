Dostoevskij video intervista ai Fratelli D’Innocenzo | Per noi è un terzo fratello ci ha consolato

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di sabato 13 luglio 2024) La nostraa Damiano e Fabio, autori e registi della serie Skycon Filippo Timi sulle tracce di un serial killer, presentata a Berlino e per una settimana nei cinema Vi presentiamo la nostraa Damiano e Fabio, autori e registi della serie Sky, con Filippo Timi sulle tracce di un serial killer, già presentata all’ultimo Festival di Berlino e in uscita prima al cinema come film in due parti e poi in autunno in tv. Leggi la nostra recensione della serie– Filippo Timicast e uscita Scritta e diretta daied interpretata da Filippo Timi, Carlotta Gamba, Gabriel Montesi, Federico Vanni,sarà nei cinema in due atti dall’11 al 17 luglio, distribuito da Vision Distribution, e in autunno su Sky.