Disastro annunciato Allagamenti e frane sono tornati a colpire i due rami del Lario

(Di sabato 13 luglio 2024) Nonostante l’allarta meteo annunciata da oltre 48 ore il maltempo è riuscito a sorprendere ancora una volta le province di Como e Lecco, che ancora dovevano riprendersi dai temporali che si erano abbattuti la scorsa settimana. Così quello di ieri è stato un risveglio bagnato nel centro di Como, dove piazza Cavour e le strade circostantifinite ancora una volta sott’acqua, tanto da rendere necessaria la chiusura del lungolago al traffico fino a questa mattina. Questa volta il lago non c’entra, il suo livello è di dieci centimetri sotto la quota di esondazione, anche se in rapido aumento, la colpa è della pioggia battente che ha fatto straboccare i tombini della piazza. "L’ingresso dell’acqua del lago, in città, a Como, non è riferibile al sormonto del nuovo lungolago, ma al rigurgito delle acque che arrivano in piazza Cavour attraverso la rete di drenaggio – ha specificato con una nota Regione Lombardia – in quanto non è stato ancora possibile completare, per i livelli record del lago, le opere di separazione e interclusione delle acque presso il cantiere delle paratie".