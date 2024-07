Cos’è lo yo-yo test di Antonio Conte | allenamenti durissimi per il Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 13 luglio 2024) Nel corso della conferenza stampa odierna,ha parlato del cosiddetto yo-yo, che effettuerà durante il ritiro. Eccoe come si svolge l’esercizio. Il ritiro di Dimaro-Folgarida delè giunto al terzo giorno, con gli azzurri che dopo la sessione mattutina scenderanno in campo anche nel pomeriggio. Alle 14:30 si è tenuta la conferenza stampa di, dove ha parlato di varie tematiche. All’interno della conferenza si è parlato dello yo-yo, un esercizio che si svolge per quanto riguarda la preparazione fisica dei giocatori. Ecco di cosa si tratta e come si svolge questo esercizio fisico.annuncia lo yo-yo: di cosa si tratta Nel corso della conferenza stampa odierna,ha annunciato che più avanti durante la preparazione fisica sarà svolto il cosiddetto yo-yo