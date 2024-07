Claudio Rastrelli saluta Macerata Sarà procuratore capo a Urbino

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 luglio 2024) Dopo 16 anni passati al quarto piano del tribunale in via Pesaro, il sostitutolasciaper una promozione: da lunedì infatti prenderà servizio comedi. "Ho lavorato benissimo in questo ufficio – ha dichiarato il magistrato – grazie alla sezione di polizia giudiziaria e ai colleghi che si sono succeduti nel tempo. Mi dispiace andare via da, anche se chiaramente sono contento per l’incarico che andrò a ricoprire a". In provincia, di origini napoletane, lascia moltissimi amici tra i colleghi, il personale amministrativo della procura e di tutte le forze dell’ordine, e gli avvocati, che in questi anni hanno imparato ad apprezzarne la competenza professionale ma anche le doti umane, a partire dall’ironia.