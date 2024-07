Carcere non è hotel verifiche Garante

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 13 luglio 2024) 20.45 Accertamenti deldei detenuti su alcune risposte della magistratura di Sorveglianza ai ricorsi di detenuti a Sollicciano (Firenze) per la liberazione anticipata o sconti di pena, a causa delle condizioni degradate. A un detenuto che lamentava scarse condizioni igieniche, il magistrato aveva risposto:"L'acqua calda in cella non è un diritto essenziale,si può pretendere solo in albergo". A un altro che aveva tentato il suicidio."Liberazione anticipata se si partecipa a rieducazione. E'incompatibile con tentato suicidio".