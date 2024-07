Boyhood | 10 anni di un cult generazionale

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di sabato 13 luglio 2024) Richard Linklater non è un autore convenzionale. Lo ha saputo dimostrare in tutta la sua carriera con progetti sperimentali sempre diversi. Eppure, fra tutte le sue opere,è l’unica davvero universale. Un parto più sofferto degli altri, quello del film uscito nel 2014, risultato di una gestazione lunga 12e della chiara volontà di superare la Before Trilogy – o, per meglio dire, di superare se stesso. L’idea dinasce sulla scia della precedente: scegliere un intero cast per girare le diverse fasi del film seguendo il reale scorrere del tempo. Oltre l’impressionante traguardo tecnico, l’obiettivo è addirittura più ambizioso: esplorare una “vera esperienza umana” per raccontare un’intera generazione (e forse anche di più).