Boom dei mercati contadini | i numeri parlano chiaro

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 13 luglio 2024) I, forse un po’ a sorpresa, sono ormai entrati nella quotidianità degli italiani. Idella Coldiretti. Nonostante la vita sia diventata ormai frenetica, c’è una cosa a cui gli italiani non rinunciano mai: il buon cibo. Il tempo a disposizione durante la giornata è sempre meno, ma i nostri connazionali negli ultimi mesi trovano sempre lo spazio per andare al mercato contadino e acquistare prodotti genuini da mettere a tavola durante il pranzo o la cena. Mercato contadino – cityrumors.it – foto AnsaA confermare questo trend è direttamente la Coldiretti attraverso un sondaggio effettuato da Noto. Nell’indagine, riportata da Il Giornale, viene evidenziato come due italiani su tre preferiscono acquistare il prodotto direttamente dall’agricoltore.