Bimba rapita e uccisa in Francia arrestato compagno della madre

(Di sabato 13 luglio 2024) Una bambina di 6 anni è stata, stanotte, in un boscoNormandia, daldi sua, ora in arresto dopo una notte in fuga. L'allarme rapimento, che ha mobilitato oltre cento gendarmi, è scattato intorno a mezzanotte: lo ha annunciato il MinisteroGiustizia citando la Procura di Rouen, che intorno alle 2 lo ha ritirato, avendo trovato il corpo senza vitabambina nei dintorni di Saint Martin de l'If, nel dipartimentoSenna Marittima. L'uomo è statointorno alle 6 del mattino e si trova attualmente in custodia di polizia, precisa la gendarmeria. Célya era scomparsa dalla sua abitazione a Saint-Martin-de-l'If, una ventina di km a nord-ovest di Rouen, poco prima delle 18 di ieri dopo un alterco tra labambina e il suo