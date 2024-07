Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi all’evento di coppia in Sicilia i fan non hanno dubbi | Stanno insieme! Video

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 13 luglio 2024) Sembrava fosse un calesse e invece era amore. La storia più travagliata e chiacchierata dell’ultima edizione del Grande Fratello sembrerebbe avere un lieto epilogo e i fan non. Già nella scorsa puntata di Gente di Mare, il programma radiofonico in onda su Radio Marte condotto da Gabriele Parpiglia, Deianira Marzano aveva lanciato lo scoop, ovverosi sono fidanzati ufficialmente! Nonostante da parte dei due ex gieffini non si siano esposti a mezzo stampa, o meglio social, molti fan accorsia Milazzo in cui i due ex protagonisti del reality show di Alfonso Signorini erano stati invitati (in, of course)notato una certa complicità. Chesiano riusciti a mettere da parte tutti i dissapori checaratterizzato praticamente lo script di tutte le puntate del Gf e abbiano iniziato a godersi la loro liason? Sebbene durante la serata non ci sono state conferme ufficiali o effusioni tanto esplicite da avallare il gossip dell’influencer, i fan non, i Beabaldi! Come possiamo vedere dalle immagini e daipubblicati, è alta l’euforia del fandom.