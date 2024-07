Bari il sindaco | Interesse dei reali del Kuwait? Non alimento false aspettative

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 luglio 2024) Vito Leccese, nuovodi, smorza l’entusiasmo per le voci che vorrebbero la famiglia reale delinteressata alla squadra della città. Le voci hanno preso piede dopo l’incontro del primo cittadino con un membro della famiglia reale, Malik Humoud Faisal Al-Sabah, ma è proprio Leccese a specificare: “Nella chiacchierata c’è stato anche un breve passaggio sulla squadra di calcio. Parlare di unsostanziale all’acquisto della società sportiva mi sembra, però, un’iperbole, sebbene suggestiva. Considerati soprattutto gli episodi del passato, ritengo non sia opportuno alimentare“. In passato, infatti, ci sono stati diversi tentativi non riusciti di acquisto del club biancorosso. Il primo fu nel 2007, quando i proprietari del club erano i Matarrese, con il presunto avvicinamento di un imprenditore russo legato alla Gazprom.