Arte come specchio della comunità Le opere ’dialogano’ con la gente

(Di sabato 13 luglio 2024) Murali, installazioni di ceramiche a parete,fotografiche e sculture. In totale saranno 11 iniziative ‘site specific’, tutte previste da qui al 2025 negli 11 Comuni dell’unione dell’Appennino bolognese, nell’ambito del nuovo progetto ‘Ruralis’. Si tratta di uno slancio dipubblica che l’associazione culturale The Wall Ets ha ideato in scia al bando Closer (Locale Sostenibile Ecologica e Rurale), finanziato dal Pnrr.spiegano direttore tecnico e responsabile culturale di Ruralis, Alex Sabatini e Giosi D’Amore, le 11sarannoappenninica generando ’interazioni e relazioni’ ad ogni livello, tra residenti, turisti slow, ospiti e curiosi. I primi intervento saranno realizzati da diversi muralisti tra il 15 e il 20 luglio, a Grizzana Morandi (con Kiki Skipi al lavoro), tra l’1 e il 7 agosto, a San Benedetto Val di Sambro (Casciu), e negli stessi giorni anche a Vado di Monzuno (Ciredz).