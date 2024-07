Arriva La Terrazza 1960 Pizzeria certificata con Molini Fagioli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 luglio 2024) Dopo importanti lavori di riqualificazione, là dove sorgeva l’ormai ex Tiger Bar, in via Trasimeno Ovest 17E, è stata inaugurata l’attivitàche intende far rivivere i fasti dello storico locale. Aperta nelle ore serali, anche laTwins Lab dei fratelli Marco e Luca Marino, esperti pizzaioli con alle spalle numerose esperienze in giro per il mondo. Una partecipazione al progetto che porta anche la firma della, l’azienda specializzata nella produzione di farine artigianali.