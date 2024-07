Wimbledon amaro | Lorenzo Musetti non ce la fa Novak Djokovic batte l’azzurro e vola in finale

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 12 luglio 2024)ha sfidatoed è stato battuto nella semidi. Il serbo vince in tre set, col punteggio di 6-4, 7-6, 6-4. In, domenica, affronterà Carlos Alcaraz, numero tre del mondo, che ha superato il russo Daniil Medvedev in quattro set. Il russo ha vinto il primo al tie break, poi ne ha ceduti tre allo spagnolo (6-3, 6-4, 6-4). «Nei miei sogni di bambino in Serbia, a 7 anni, con le bombe che mivano sulla testa, sognavo di essere sul campo da tennis più importante, qui a», ha commentatodopo la vittoria. «Non do nulla per scontato e durante la partita è il momento di essere concreti nell’affrontare l’avversario. Non voglio fermarmi qui – ha aggiunto -, domenica voglio quel trofeo tra le mani».