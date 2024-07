Toti resta ai domiciliari Potrebbe reiterare i reati

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 12 luglio 2024) Se il presidente della Liguria Giovanni, i suoi avvocati, il consulente Sabino Cassese, tutto il centrodestra, speravano che il Riesame segnasse almeno un punto a loro favore, sono rimasti amaramente delusi. Ieri infatti i giudici di secondo grado non solo non hanno rimessoin libertà (è aidal 7 maggio per le accuse di corruzione, corruzione elettorale, finanziamento illecito e falso), ma hanno di fatto convalidato il teorema accusatorio della Procura. Il Riesame smonta la difesa diNon solo, hanno anche smontato le pretese della difesa di un “vulnus” alla democrazia perpetrato dai Pm e la proclamata inesistenza di possibile reiterazione del reato. Scrivono infatti i giudici: le dichiarazioni rese dasono “infarcite di ‘non ricordo’”; il rivendicato atteggiamento collaborativo appare “tutt’altro che improntato a ‘trasparenza e consapevolezza’”, e se nel lungo verbale “rivendica la propria costante dedizione all’interesse pubblico e il suo asservimento soltanto a quest’ultimo” e si ritaglia un ruolo di “mediatore” nelle lotte intestine che riguardano il porto di Genova,“s’è mosso” con Spinelli e Moncada (indagati, ndr) “quasi come l’amministratore di una società privata che concordi con taluni azionisti ‘di riferimento’ le linee strategiche della propria azione gestionale”.