Rai relazione Sergio | i numeri che smentiscono il ‘buco’ sulle elezioni francesi

(Di venerdì 12 luglio 2024) (Adnkronos) – Una cosa sono i processi mediatici che deflagrano nell’immediatezza, un’altra sono i fatti supportati dai dati e dalle evidenze. Dopo la polemica innescata sulla copertura di Rainews24 del secondo turno delle, la presidente della Commissione di vigilanza Rai, Barbara Floridia, ha chiesto unaa Roberto, amministratore delegato della Rai. A quanto risulta all’Adnkronos, nellaconsegnata dall’ad in vista dell’ufficio di Presidenza della Commissione programmato per il 16 luglio, sono stati elencati una serie dia dimostrazione dell’ampia copertura dei ballottaggi, su tutte le reti Rai. In totale, la tv pubblica ha dedicato al tema oltre 9 ore di informazione, che solo sui tg generalisti ha portato circa 20 milioni di telespettatori.