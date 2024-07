Parigi 2024 | Ucraina ai Giochi con minor numero atleti di sempre

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 luglio 2024) L’sarà presente alle Olimpiadi dicon 140in 23 sport. Come ha riferito il Comitato Olimpico di Kiev si tratta del più bassodi. A Tokyo 2020, nel 2021, ildiucraini in gara era di 155. In precedenza la delegazioneavevasuperato quota 200 qualificati. Secondo il Comitato olimpico ucraino, dal febbraio 2022 più di 400professionisti sono morti in combattimento mentre molti altri hanno sospeso la carriera per arruolarsi nell’esercito. Il maggiordiucraini sarà presente nell’ca leggera con 25, tra esse anche la neo primatista mondiale del salto in alto con 2,10 metri, Yaroslava Mahuchikh. Presente la squadra nazionale di calcio maschile al debutto aiolimpici.