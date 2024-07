Molestata al tavolino di un bar | individuato e arrestato un 39enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 12 luglio 2024) Imola (Bo), 12 luglio 2024 – Un uomo di origine tunisina di 39 anni è statoa Imola (Bologna) per avere molestato sessualmente una donna italiana di 58 anni. Nei confronti dell’individuo, attualmente senza fissa dimora e già noto in precedenza alle forze dell’ordine, è scattata la custodia cautelare in carcere. Cosa è successo La vicenda risale al pomeriggio dello scorso 21 giugno, quando la donna si trovava seduta ad unall’esterno di un bar intenta a sorseggiare una bevanda. A quel punto si è avvicinato lo straniero, che dopo una breve e confusa conversazione si è ha iniziato un approccio fisico contro la volontà di lei. La 58enne, inizialmente rimasta attonita per qualche secondo, lo ha subito allontanato e ha provveduto a contattare il 112 per denunciare l’accaduto.