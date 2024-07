LOST IN SPACE è il nuovo album dei MAZMA RILL

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 12 luglio 2024) Ilin” dell’alternative rock bandè finalmente fuori sugli stores digitali e in vinile in Limited Edition. Isono fuori con l’in” “in” è ile attesissimodell’eclettica e poliedrica alternative rock band dei, sui principali stores digitali e in vinile in Limited Edition. L’è stato anticipato da ben tre singoli riportando plausi da pubblico e critica. Come nasce l’in”? Potente la magia di una band quando in pieno old style, crea con devozione e rispetto nelle centinaia di ore in sala prove e studi di registrazione a conferma di una ricercata e raggiunta professionalità. Gli arrangiamenti curati maniacalmente nel dettaglio, i mix di generi volti ad esplorare nuovi confini sonori e le tematiche nei testi, ancora più introspettivi ma contemporanei, premiano “in” come il miglior lavoro discografico deiche vantano oltre dieci anni di carriera, tra pubblicazioni e palchi in giro per l’Italia.