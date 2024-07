LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | Philipsen firma la doppietta caduta nell’ultimo chilometro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 12 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE17.12avvenuta ai 700 metri dal traguardo, con De Lie ed un compagno di squadra che stavano provando a rimontare. Il ‘pesce pilota’ ha provato a passare in uno spazio strettissimo sulle transenne, mentre Capiot si stava rialzando, e andandolo a travolgere. 17.11 Rimasti a terra Capiot e Demare, con il primo che sembra aver avuto le conseguenze peggiori. 17.10 JASPER!! Volata lunghissima dell’uomo della Alpecin-Deceuninck, che batte Wout Van Aert! 17.10di De Lie che provava a recuperare terreno! 17.09 ULTIMO! Intermarchè-Wanty, Visma Lease a Bike e Arkea-B&B Hotels in testa! 17.08 Si vede anchenei primissimi posti, 1500 metri.