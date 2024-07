Inzaghi oggi programma fitto Non solo la conferenza – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 12 luglio 2024) Simonenon faràlastampa con Giuseppe Marotta. Il giorno è importantissimo, da Sky Sport viene descritto ildell'allenatore.– Alle ore 17 presso l'Inter HQ Giuseppe Marotta e Simonefaranno lastampa di presentazione della stagione 2024-2025. Il giorno per l'allenatore non è importanteper questo: c'è un altro appuntamento infirmerà prima il rinnovo di contratto con l'Inter. L'accordo è stato trovato nei giorni scorsi, il tecnico guadagnerà 6.5 milioni di euro più bonus e diventerà il più pagato del campionato di Serie A. Il contratto sarà prolungato di un altro anno, quindi concluderà direttamente nel 2026.