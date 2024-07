Il supercomputer Opta dice che l' Europeo lo vincerà la Spagna

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 12 luglio 2024) Il punto. Un giorno in meno verso la finale, le feste sono finite e la concentrazione è massima. Ilha masticato gli ultimi dati: orache laha il 60,38 per cento di possibilità di vincere la finale, l’Inghilterra il 39,62. All’inizio, quando c’erano tutte le ventiquattro squadre, l’Inghilterra aveva il 19,9 per cento, lail 9,6. Poi ilha visto anche le partite. Il pastone, nel linguaggio giornalistico, è –la Treccani – un “servizio che riporta i fatti politici del giorno insieme con dichiarazioni e informazioni”. Per ogni giorno dell’di Germania, dall’esordio fino alla finale, qui ci saranno i fatti del giorno. Quelli seri e quelli no. Quelli del campo, quelli degli spalti, quello che c’è intorno.