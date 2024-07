I Good Brothers e la nostalgia per la TNA | Abbiamo tanti amici lì se la WWE lo vorrà torneremo volentieri

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 12 luglio 2024) La collaborazione tra NXT e TNA sta elettrizzando i fan con nuove alleanze, vedi la tanto attesa apparizione di Joe Hendry in aiuto di Trick Williams, ed il ritorno di Wes Lee in TNA che ha permesso alla stable dei Rascalz di riunirsi. E proprio di ritorni si parla, con due nostalgici leggendari che hanno appena espresso il desiderio di tornare a fare un saluto a dei vecchi. Basta dire “andate” In un recente episodio di Talk N’ Shop, Anderson e Gallows hanno espresso il desiderio di tornare in TNA, ora che la WWE ha stretto una partnership con loro. Ihanno sottolineato l’affetto per la loro vecchia federazione, e di quanto sarebbe piacevole riunirsi e collaborare con vecchie rivali. “Ci piacerebbe molto andare in TNA.