Guida last minute al perfetto outfit per il tour di Taylor Swift

(Di venerdì 12 luglio 2024) Mancano ormai pochi giorni al concerto dia Milano. L’atteso ritorno della cantante, assente dall’Italia da ormai 13 anni, rappresenta un affaire milionario per il capoluogo con un potenziale indotto superiore ai 150 milioni di euro. Che l’Erasnon fosse un concerto qualsiasi era già chiaro a fan e detrattori, ma quello cheè riuscita a costruire dal marzo 2023 — data di inizio delnegli Stati Uniti — è qualcosa di davvero incredibile. Essì, perché, lasciando per un attimo da parte i numeri del fenomeno musicale di Miss Americana, l’Erasè un evento dove i fan possono sentirsi protagonisti. A partire dalla tradizione di scambiarsi “friendship bracelets” — i classici braccialetti di perline colorate — tra invitati, fino agli originalida sfoggiare per segnalare agli altriies la propria era del cuore.