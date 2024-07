Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 12 luglio 2024)CAPITALE – Il Sindaco diRoberto Gualtieri interviene all’Assemblea generale di World Farmers Markets Coalition, l’associazione che riunisce i mercati degli agricoltori di tutto il mondo, presso il Mercato di Campagna Amica. Via San Teodoro, 74 (Ore 10) – L’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti diCapitale Sabrina Alfonsi interviene all’apertura della Coalizione Farmers Market – Circo Massimo. Via di San Teodoro, 74 (Ore 9:45). (segue) (Rer) 08:32 12-07-2024 Glidie nel– Conferenza stampa per illustrate le principali azioni messe in campo dall’amministrazione comunale in merito al PUMS – Piano urbano mobilita’ sostenibile. Presso la Sala delle Colonne di Palazzo dei Priori a Viterbo (Ore 10) – “La deontologia professionale tra legalita’ ed etica” e’ il tema del convegno organizzato dalla Camera di Commercio dia cui partecipera’, tra gli altri, Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di, il generale Virginio Pomponi, Comandante regionale della guardia di Finanza del