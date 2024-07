Garfagnana arrivano le memorie del capitano Cantori in libreria | i dettagli

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di venerdì 12 luglio 2024) Roma, 12 lug – In un libro curato da Davide Del Giudice vengono proposte ai lettori lediad opera delCantoti della 12a compagnia del battaglione “Intra”. Un testo che, edito da Italia Storica Edizioni, non può mancare nella collezione di chi voglia approfondire realmente un periodo storico cruciale, al termine del secondo conflitto mondiale., lediin: il comunicato ufficiale Dopo molti anni, vedono finalmente la luce ledidelPierfelice, Comandante della 12a Compagnia del Battaglione “Intra” della Divisione Alpina “Monterosa”, dattiloscritte nelle pause delle ultime vicende del fronte della Linea Gotica sulle Apuane nel 1945. Sono pagine immediate, incisive, a volte taglienti, altre velate di emozione, frenata dal suo essere Ufficiale fin nell’intimo.