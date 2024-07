Ferito da escavatore muore un operaio

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 12 luglio 2024) 10.34 Ennesimo incidente mortale sul lavoro. A Cagliari, nella zona industriale di Macchiareddu, undi 42 anni è morto dopo essere stato colpito dalla pala di un. L'lavorava per una ditta che si occupa del riciclaggio di rifiuti, come vetro e alluminio. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Forse è stato colpito dalla pala dell'mentre veniva spostato il materiale. Sono intervenuti subito i soccorsi, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.