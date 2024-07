Disney Speedstorm è arrivato anche su Android e iOS

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di venerdì 12 luglio 2024) Della serie meglio tardi che mai,è disponibilesue iOS, dopo il lancio avvenuto su PC e Console diverso tempo fa.– Gamerbrain.netsfreccia su Mobile Nel caso non lo sappiate, inavete la possibilità di sfrecciare ad alte velocità nei mondi, con personaggi, veicoli e potenziamenti in puro stile Mario Kart. Da Sulley alla Bestia, passando per Topolino, Mulan, Jack Sparrow e molti altri. Vincendo le gare ottenete varie valute da spendere nel negozio per sbloccare nuovi personaggi, migliorie per il veicolo ed altro ancora, oltre personalizzazioni varie. Potete sfidare altri giocatori online, affrontare le gare in co-operativa, sfidare la CPU e partecipare nelle varie modalità proposte.