Cupramontana pensa di comprare un motore per la sua auto ma era una truffa

(Di venerdì 12 luglio 2024)(Ancona), 12 luglio 2024 - Ennesimo responsabile di unascoperto dai carabinieri della compagnia di Fabriano. Nello specifico, il fatto ha visto come vittima un 50enne diche ha effettuato una ricerca in internet per trovare undi vecchia generazione per la sua utilitaria. Ha trovato ciò che faceva al caso suo. La trattativa è iniziata con l’inserzionista che gli ha messo fretta per concludere. Il 50enne ha bonificato 1.100 euro, ma non gli è stato consegnato nulla. I carabinieri della stazione dihanno avviato indagini informatiche e sono riusciti a risalire al responsabile: 30enne pugliese, pluripregiudicato e denunciato per. Proprio per far accrescere i rischi del web, proseguono gli incontri sulla legalità da parte dei carabinieri.