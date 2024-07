Chiara Ferragni e Tony Effe a cena insieme | cosa sta accadendo tra le due star?

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 12 luglio 2024) Protagonisti indiscussi nell’estate del gossip,e il rappercontinuano a far parlare di sé. I due, stando ad alcune indiscrezioni, avrebberotoin un noto ristorante milanese: flirt o semplice amicizia?sembra avere un vero e proprio debole per i rapper. La popolare influencer è stata infatti avvistata nuovamente in compagnia del cantante, come riporta Dagospia: “Ieri sera al ristorante Dal bolognese a Milano avvistataal tavolo con la mamma. Dopo 40 minuti è arrivatoe l’influencer in crisi di fatturato, visibilmente emozionata, l’ha raggiunto al tavolo”. I due, quindi, avrebbero continuato la. A conferma di ciò, anche un post del rapper, in cui si ammira una prelibata pietanza su un piatto che reca proprio il nome del famoso ristorante.