Captain America 4 Thunderbolt Ross vuole che Capitan America

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di venerdì 12 luglio 2024) All’inizio della produzione di4 è stato chiarito che Sam eavranno un rapporto antagonistico nel film. Questo era prevedibile, visto che Sam si è schierato dalla parte di Steve in: Civil War, andando direttamente contro gli ordini dell’allora Segretario di Stato. È interessante notare però che sembra che: Brave New World inizierà conche cerca di fare ammenda con Sam mentre il primo si candida alla presidenza. Sam viene mostrato mentre chiede acosa accadrebbe se si trovassero di nuovo in disaccordo, facendo probabilmente presagire il conflitto che si verificherà tra i due personaggi Nel trailer,dice a Sam cherendereuna posizione militare ufficiale.