Baronissi Anna Petta | Apertura aeroporto Salerno- Costa d’Amalfi è fondamentale

(Di venerdì 12 luglio 2024): “Un passo storico per la Campania e la provincia di: nuove opportunità per turismo, sviluppo economico e culturale e per il futuro della “Città della Medicina” «Oggi è un giorno storico per la Campania e per la provincia di, con riflessi importanti anche per: l’internazionale “” diventa finalmente operativo con i suoi primi voli. Questo evento segna l’inizio di una nuova era di opportunità per il nostro territorio. La piena operatività dell’apre nuove porte non solo per il turismo, ma anche per lo sviluppo economico e culturale dell’intera regione. I benefici derivanti da questa infrastruttura strategica promettono un futuro caratterizzato da una maggiore connettività, un potenziamento economico e innumerevoli opportunità di crescita per tutte le comunità coinvolte, inclusa la nostra».