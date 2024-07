Wimbledon Jasmin Paolini contro Donna Vecik in semifinale – LA DIRETTA

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 11 luglio 2024) Per la prima volta in uno Slam.Vekic si sfidano nelladi2024. Entrambe le tenniste condividono la stessa emozione: è la loro primain un torneo dello Slam, e per di più il più prestigioso di tutti.raggiunge questo traguardo straordinario dopo aver disputato la finale del Roland Garros, ma ora può sognare in grande anche sull’erba diè arrivata a questo indopo aver nettamente sconfitto la statunitense Emma Navarro in due set velocissimi, guadagnandosi così il diritto di continuare la sua avventura nel terzo Slam dell’anno. Con la vittoria nei quarti di finale,diventa la seconda miglior tennista italiana per ranking, salendo al 5° posto nella classifica WTA, eguagliando la sua compagna di doppio Sara Errani.