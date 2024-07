Volley maschile Europei U22 | l’Italia batte il Portogallo e vola in semifinale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 11 luglio 2024)conquista il pass per le semifinali nei CampionatiUnder 22 maschili. E’ terminato da poco l’ultima gara dei gironi per la Nazionale guidata da Vincenzo Fanizza, con i giovani azzurri che hanno battuto per 3-1 il. Il primo set è andato agli italiani per 25-17, mentre il secondo parziale si è dimostrato più combattuto ed è terminato con il successo portoghese per 25-27. Il terzo set ha visto poitornare in cattedra, portandosi a casa la frazione di gioco per 25-18 e infine Bartolucci e compagni hanno ottenuto la vittoria nel quarto e ultimo set, terminato 25-21. Il top scorer della serata è stato Tommaso Barotto con 27 punti, mentre Mattia Orioli e Riccardo Iervolino sono gli altri due azzurri ad aver raggiunto la doppia crifra con 18 e 13 punti.